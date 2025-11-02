MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εξαφανίστηκε 13χρονος Αιγύπτιος από χώρο φιλοξενίας στα Καλάβρυτα – Αγνοείται μια εβδομάδα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εξαφανίστηκε το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Καλαβρύτων, ο Αχμέντ Αμέν, 13 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε χθες για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Αχμέντ Αμέν έχει ύψος 1,55 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Καλάβρυτα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ηράκλειο: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, παραμένουν στα Βορίζια – Σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα

ΔΕΘ 20 ώρες πριν

Με μία εντυπωσιακή τελετή άνοιξε τις πύλες του το “Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025” – Παρουσία τεσσάρων Υφυπουργών τα εγκαίνια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Σεισμός 3,1 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ζαχάροβα: Η αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία δεν θα βοηθήσει σε οποιαδήποτε διευθέτηση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Φθιώτιδα: Περιπέτεια για κυνηγό στο όρος Καλλίδρομο – Χάθηκε μέσα στην ομίχλη

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Πέτρος Κωστόπουλος για Βανδή – Μπισμπίκη: Όταν οι άνθρωποι έχουν μια σχέση και είναι καλά, δεν είναι ανάγκη να τη διαφημίζουν