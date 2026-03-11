MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έβρος: Χειροπέδες σε διακινητή μεταναστών – Μετέφερε παράνομα τέσσερις αλλοδαπούς

Φωτογραφία: Intime
Συνελήφθη χθες το μεσημέρι, σε οικισμό του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ένας ημεδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της Χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγείΙ.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις -4- μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το όχημα και κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.

Έβρος

