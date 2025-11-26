MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εργατικό δυστύχημα στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ Πειραιά – Νεκρός 50χρονος αρχιτεχνίτης

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ Πειραιά, όταν 50χρονος αρχιτεχνίτης καταπλακώθηκε από μηχανήματα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, πυροσβεστικής, ΕΛ.ΑΣ και ΕΚΑΒ έκαναν αγωνιώδης προσπάθειες να τον σώσουν και τον μετέφεραν στο Τζάνειο. Κατά πληροφορίες, ήταν εν ζωή στο ασθενοφόρο όμως κατέληξε στο νοσοκομείο.

Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ αναφέρει:

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ.

Εργατικό δυστύχημα ΗΣΑΠ Πειραιάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Σαλαμίνα: “Είσαι η δύναμή μου” έγραφε για τη 46χρονη, χωρίς να ξέρει ότι είχε σκοτώσει τη μητέρα του για τον τζόγο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Πάνος Καμμένος για το βιβλίο Τσίπρα: Κατάλαβε ότι ο σκοπός μας ήταν κοινός για να γλιτώσουμε το αιματοκύλισμα στη χώρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Μητσοτάκης σε εκδήλωση Forbes 30 under 30: Στόχος να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Ενωτική Οδό Σίνδου από την ΠΚΜ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Αστυνομικός που έσωσε γυναίκα από τον βίαιο σύζυγό της… κλήθηκε σε απολογία!

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Πιστεύω στον Θεό, δεν έχω ανάγκη να δω θαύματα για να πιστέψω