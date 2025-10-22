MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έπεσε υπέργηρο πεύκο στη Λέρο – Είχε φυτευτεί όταν το νησί ήταν υπό ιταλική κατοχή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

|
THESTIVAL TEAM

Υπέργηρο πεύκο κατέρρευσε στο Λακκί της Λέρου προκαλώντας υλικές ζημιές σε επιχείρηση πώλησης ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Το δέντρο αυτό είχε φυτευτεί την εποχή των Ιταλών κατακτητών και από το 2023 περίοικοι είχαν ζητήσει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες να το ελαφρύνουν από τα κλαδιά που έδειχναν σημάδια αστάθειας, για να αποφευχθούν τα χειρότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μετά την έντονη και διαρκή νεροποντή της Τρίτης, το δέντρο δεν άντεξε και έπεσε. Οι ρίζες του πεύκου, σήκωσαν το δάπεδο παρακείμενης επιχείρησης που πουλάει πανιά για ιστιοφόρα.

Σύμφωνα με το lerosnews.gr η τεχνική υπηρεσία του δήμου Λέρου έσπευσε άμεσα στο σημείο, προκειμένου να απομακρύνει το πεύκο και να αποκαταστήσει την ασφάλεια στην περιοχή.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή ειδικού συνεργείου και υπό την επίβλεψη αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου και των αντιδημάρχων.

Λέρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

