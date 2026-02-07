Εντοπισμός και διάσωση 43 αλλοδαπών νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων 

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 31 ν.μ. νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι 43 αλλοδαποί (15 άνδρες και 28 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από το παραπλέον δεξαμενόπλοιο (Δ/Ξ) «OHIO» σημαίας Μπαχάμες. Ακολούθως, μετεπιβιβάστηκαν σε ναυαγοσωστικό (Ν/Γ) σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

Από εκεί, αναχώρησαν με λεωφορείο για το λιμάνι του Ηρακλείου, συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.