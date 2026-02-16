Ένας νεκρός σε σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στον Ασπρόπυργο

Ένας 41χρονος έχασε τη ζωή του στον Ασπρόπυργο τη νύχτα, καθώς το όχημα στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες στην συμβολή των οδών Αγίου Παντελεήμωνος και Αγίου Στεφάνου.

Το ΙΧ στο οποίο επέβαινε ο άτυχος άνδρας συγκρούστηκε μετωπικά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες με φορτηγό.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας, από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στο δήμο Ασπροπύργου Αττικής. Επιχείρησαν 13 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 15, 2026

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσία με 13 πυροσβέστες οι όποιοι απεγκλώβισαν με τη χρήση διασωστικής σειράς τη γυναίκα την και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον 41χρονο οδηγό.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.