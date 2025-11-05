MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έκρηξη έξω από το νυχτερινό κέντρο στο Μπουρνάζι στο οποίο είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο στην πλατεία του Μπουρναζίου, όπου πριν από μερικές ημέρες ένας 37χρονος Βούλγαρος είχε πέσει νεκρός μετά από συμπλοκή με μαχαίρι.

Σύμφωνα με το protothema.gr, γύρω στις 4 τα ξημερώματα άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό μπροστά από το club ο οποίος εξερράγη με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες, υλικές ζημιές στην είσοδο του καταστήματος.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από τους Αστυνομικούς οι οποίοι διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.

Έκρηξη Μπουρνάζι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

