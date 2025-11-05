Έκρηξη έξω από το νυχτερινό κέντρο στο Μπουρνάζι στο οποίο είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο στην πλατεία του Μπουρναζίου, όπου πριν από μερικές ημέρες ένας 37χρονος Βούλγαρος είχε πέσει νεκρός μετά από συμπλοκή με μαχαίρι.
Σύμφωνα με το protothema.gr, γύρω στις 4 τα ξημερώματα άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό μπροστά από το club ο οποίος εξερράγη με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες, υλικές ζημιές στην είσοδο του καταστήματος.
Ο χώρος έχει αποκλειστεί από τους Αστυνομικούς οι οποίοι διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.
