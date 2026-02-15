Έγκλημα στην Κρήτη: Οι διαφωνίες και το παρελθόν του 64χρονου που σκότωσε τον αδελφό του

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Κρήτη, καθώς ένας 64χρονος σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του στο χωριό Μάρθα στη Βιάννο, Ηρακλείου.

Όλα έγιναν λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου, όταν τα δύο αδέλφια, το 67χρονο θύμα και ο 64χρονος δράστης, διαπληκτίστηκαν έντονα μέσα στο σπίτι τους. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, η κατάσταση ξέφυγε με τον 64χρονο να παίρνει μαχαίρι και να τραυματίζει τον αδελφό του θανάσιμα στον λαιμό.

Στο σημείο έσπευσαν η αστυνομία και διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες ο 67χρονος κατέληξε.

Κρήτη: Το παρελθόν του 64χρονου που συνελήφθη για τον φόνο του αδελφού του

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, τα δύο αδέλφια έμεναν στο ίδιο σπίτι το τελευταίο διάστημα, με το θύμα να μένει στο Ηράκλειο για αρκετά χρόνια πριν επιστρέψει στη Μάρθα.

Οι δύο τους είχαν έντονες διαφωνίες και αν και, όπως μεταδίδει το creta24, είχαν φαινομενικά συμφιλιωθεί, φαίνεται ότι οι εντάσεις δεν έλειπαν.

Ο 67χρονος ήταν διαζευγμένος με δύο παιδιά, ενώ ο 64χρονος, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ζούσε απομονωμένος ενώ αντιμετώπιζε προβλήματα συμπεριφοράς.

Να σημειωθεί ότι ο φερόμενος ως δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για περιστατικά βίας, στα οποία είχε κάνει χρήση κυνηγετικού όπλου.

Ο 64χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το φονικό.