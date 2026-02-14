Άγριο έγκλημα στο Ηράκλειο: Έσφαξε τον αδερφό του μετά από καυγά – Του κάρφωσε μαχαίρι σε κοιλιά και καρωτίδα

Τραγική κατάληξη είχε οικογενειακό επεισόδιο που σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στο χωριό Μάρθια του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο της Κρήτης, με θύμα έναν 67χρονο άνδρα και φερόμενο δράστη τον 63χρονο αδελφό του.

Σύμφωνα με το patris.gr, τα δύο αδέλφια, που διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα στο πατρικό τους σπίτι, διαπληκτίστηκαν έντονα. Ο καβγάς φέρεται να κλιμακώθηκε και ο 63χρονος να επιτέθηκε με μαχαίρι στον αδελφό του, τραυματίζοντάς τον στην καρωτίδα και στην κοιλιά.. Τα τραύματα αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 67χρονος είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 63χρονου.

Μάλιστα, πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι ο 63χρονος είναι σε κατάσταση πλήρους μέθης και δεν έχει αντιληφθεί την τραγική τροπή των γεγονότων και ότι έχει σκοτώσει τον ίδιο του τον αδερφό.