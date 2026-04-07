Δύο φωτιές σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη – Επί ποδός η Πυροσβεστική
Φωτογραφία αρχείου: Intime
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά την εκδήλωση δύο πυρκαγιών που σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, η πρώτη φωτιά ξέσπασε στον Λαγκαδά, πλησίον της λίμνης Κορώνειας και καίει καλαμιές. Στο σημείο επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν άμεσα την εξάπλωση της φωτιάς.
Η δεύτερη πυρκαγιά σημειώθηκε κοντά στη Χαλάστρα, επίσης σε περιοχή με καλαμιές. Στο σημείο έχουν σπεύσει δύο πυροσβέστες με ένα όχημα και έθεσαν άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο.
