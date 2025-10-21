MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δράμα: Συνελήφθη σε Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών καταζητούμενος από την Interpol

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, διωκόμενου με Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας, προχώρησαν χθες (20/10) αστυνομικοί Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, συνελήφθη την 20-10-2025 το πρωί στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Παρανεστίου Δράμας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας, ένας αλλοδαπός, ο οποίος διώκεται με Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για εμπόριο ή προμήθεια ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Θράκης.

Interpol Δράμα

