Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: “Ήταν αναμενόμενο ότι θα γίνει, λένε οι γείτονες – “Αυτό γινόταν 15 χρόνια τώρα”

Το κουβάρι ενός οικογενειακού δράματος ξετυλίγεται πίσω από την άγρια δολοφονία ενός αδερφού από τα χέρια του αδερφού του στη Νέα Πέραμο.

Η δολοφονία έγινε το πρωί της Δευτέρας μέσα σε μονοκατοικία που ζούσαν τα αδέλφια στη Νέα Πέραμο. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ο αδελφός τους, ένας 48χρονος, κάλεσε την αστυνομία λέγοντας πως ο 44χρονος άρπαξε ψαλίδι και ξεκίνησε να τραυματίζει θανάσιμα το θύμα. Ο 47χρονος ωστόσο πριν ξεψυχήσει φαίνεται πως πάλεψε για τη ζωή του καθώς ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε με πληγές στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Όπως περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής, τα δύο αδέρφια είχαν πολύ συχνά επεισόδια μεταξύ τους με φασαρίες και καυγάδες να γίνονται σχεδόν καθημερινά εδώ και 15 χρόνια.

Γείτονας, ανέφερε στο newsit.gr πως «κάθε νύχτα φωνάζουν και τσακώνονται εδώ και 15 χρόνια που μένουν στην περιοχή. Ο ένας ο αδερφός δούλευε ντελίβερι και αυτός είναι που τους βοηθούσε. Ολοι ξέρουν τι συνέβαινε κάθε μέρα ήταν η αστυνομία εδώ και πιο παλιά είχε έρθει και το ΕΚΑΒ να τους πάρει. Ο δράστης έπινε, όλη την ώρα τον έβλεπες με ένα μπουκάλι κρασί. Φασαρίες κάθε μέρα είχαμε φασαρίες τους ακούγαμε εδώ ερχόταν κάθε λογής άτομα».

«Όταν έφυγε η μάνα τα πράγματα ξέφυγαν»

«Πιθανολογώ ότι είχαν προβλήματα και συχνά έβλεπα την πρόνοια να έρχεται και να τους δίνει τρόφιμα. Ωστόσο επειδή τσακώνονταν συνέχεια ερχόταν η αστυνομία, η οποία πρέπει να ξέρει και όλα τα περιστατικά. Ήταν γνωστοί στην αστυνομία, έπαιζαν άσχημα ξύλο, έβγαιναν και μαχαίρια. Το έχουν ξανά κάνει τα παιδιά αλλά σαν χαρακτήρες ήταν καλά παιδιά έλεγαν και ένα γεια δεν έκαναν τίποτα άλλο. Από τις 3 η ώρα ακούμε φωνές και έβριζαν ο ένας τον άλλον. Και μου είπε ένας γείτονας ότι τον ρώτησε “τι κάνει εδώ” και του είπε ότι “κάθεται εδώ στην άκρη για να μην σκοτώσει τον αδερφό του”. Τελικά ανέβηκε και τον σκότωσε ο άλλος. Πρέπει να ήταν στο σπίτι και ο άλλος ο αδερφός που δούλευε κάθε μέρα. Αυτός μάλλον τους χώριζε. Παρά το ότι τους τάιζε και ήταν ο μόνος που δούλευε τον κυνηγούσαν πολλές φορές για να τον χτυπήσουν… θα έπρεπε κάτι να κάνει η πρόνοια. Ήταν αναμενόμενο ότι θα γίνει και εγώ όταν είδα το πρωί την αστυνομία είπα ότι κάτι έγινε με αυτούς. Μάλωναν από πριν αλλά όταν έφυγε η μάνα τα πράγματα ξέφυγαν», ανέφερε ακόμη ένας μάρτυρας στο newsit.gr για τα δύο αδέρφια.

Όπως φαίνεται, η μητέρα ήταν εκείνη που φρόντιζε για τα δυο αδέρφια που είχαν μπλεξίματα με ναρκωτικά και αλκοόλ. Δεν δούλευαν και η γυναίκα προσπαθούσε να τους συντηρήσει, με την ίδια να είναι πολλές φορές θύμα της επιθετικής συμπεριφοράς.

Ένας ακόμη γείτονας, περιέγραψε την κατάσταση που ζούσαν με τα δύο αδέρφια αναφέροντας ότι υπήρχαν καυγάδες πολύ καιρό πριν το φονικό. «Αυτό γινόταν σχεδόν κάθε μέρα, μαλώναν. 15 χρόνια, πολλες φορές ο Νίκος κοιμόταν εδώ στη στάση, έκανε φασαρίες, πολλές φορές είχαν πρησμένα μάτια. Είναι 5 παιδιά ο ένας μάλιστα είναι και αστυνομικός».

«Είχαν μία πραγματικά υπέροχη μητέρα, σηκωνόταν στις 5 το πρωί και γύρναγε στις 10 το βράδυ, δούλευε για να τους συντηρεί», πρόσθεσε.

Ο γείτονας, περιέγραψε στην κάμερα ένα παλαιότερο περιστατικό σε βάρος της μητέρας τους και ανέφερε πως «τέτοιο βρίσιμο στη ζωή μου δεν έχω δει, να βρίζει τη μητέρα του με τέτοιον τρόπο. Στη συνέχεια είπε πως πιάνονταν στα χέρια κάθημερινά, ενώ μαχαίρι ειχε ξαναβγει και σε άλλη περίπτωση. Ο ένας από τα αδέρφια έκανε επαιτεία και ο άλλος δούλευε περιστασιακά όπου έβρισκε μεροκάματο. Δεν ήταν σε θέση να δουλέψουν αυτά τα παιδιά γιατί είχαν μπλεξίματα με ναρκωτικά και αλκοόλ».

Σχετικά με τη μέρα του εγκλήματος, όπως είπε δεν άκουσε τίποτα, όμως του είπαν ότι ο Νίκος, είχε φιλοξενηθεί να κοιμηθεί σε έναν νταλικέρη γιατί δεν ήθελε να πάει σπίτι καθώς όπως είπε αν πάω σπίτι θα τον σκοτώσω και έγινε τελικά το αντίθετο. Όπως είπε, «τα δύο αδέρφια ήταν επιθετικά πολλές φορές, οπότε δεν ασχολούταν κανείς μαζί τους».

Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε στο μοιραίο σπίτι της Νέας Περάμου.