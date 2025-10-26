Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: “Ο 68χρονος φαίνεται πως φοβόταν εδώ και καιρό για την ζωή του”

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την διπλή δολοφονία που σημειώθηκε σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα, με τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει να ανοίγουν ενδεχομένως τον δρόμο για την έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει το Mega, στα χέρια της ανακρίτριας Καλαμάτας βρίσκονται τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, τα οποία πρόκειται να ρίξουν φως στα θολά σημεία της υπόθεσης.

Τουλάχιστον επτά κινητά τηλέφωνα έχουν αναλυθεί από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και τα στοιχεία έχουν ήδη αποσταλεί στις ανακριτικές αρχές.

Το πιο κρίσιμο κενό, που καλούνται οι Αρχές να δώσουν απαντήσεις, είναι το πώς βρέθηκε ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός μέχρι την Καλαμάτα μετά τη δολοφονία.

Οι Αρχές ιχνηλάτησαν τη διαδρομή που ακολούθησε ο 22χρονος και θεωρούν βέβαιο το γεγονός ότι υπήρξε και άλλο άτομο, το οποίο μετέφερε τον κατηγορούμενο από τον περιμετρικό της Καλαμάτας προκειμένου να αποφύγει τις κάμερες.

«Φοβόταν για τη ζωή του»

Πληροφορίες από το φιλικό περιβάλλον του 68χρονου επιχειρηματία αναφέρουν πως το θύμα φοβόταν για τη ζωή του το τελευταίο διάστημα.

«Η εντολέας μου έχει πολύ καλή επαφή από τότε που γεννήθηκε με τον 68χρονο. Έχει πολλά στοιχεία και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για το έργο της ανακρίτριας. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός εδώ και καιρό φοβόταν για τη ζωή του», είπε στο MEGA η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος.

Η ανιψιά του 68χρονου από την πλευρά της τονίζει πως θα πρέπει να βρεθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στη διπλή δολοφονία.

Όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά για την υπόθεση της Φοινικούντας, καθώς τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει φαίνεται πως ανοίγουν το δρόμο για την έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης.