MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δημογλίδου: Η ΕΛΑΣ βρέθηκε στo Νοσοκομείο Νίκαιας, γιατί υπήρχαν διαδικτυακά καλέσματα – Καμία χρήση βίας

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζεται η πολιτική κόντρα μετά τα επεισόδια στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, την ίδια στιγμή που ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε χθες στον ΣΚΑΪ 100,3 ότι τις επόμενες μέρες σκοπεύει να ξαναπάει, χαρακτηρίζοντας «λάθος» το ότι δεν προχώρησε σε μήνυση εις βάρος του γιατρού.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης (24/2), η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου ξεκαθάρισε πως κανείς πολιτικός δεν καλεί την Αστυνομία όταν πρόκειται να επισκεφτεί κάποιο κτίριο που σχετίζεται με το εκάστοτε υπουργείο στο οποίο βρίσκεται. «Η ΕΛΑΣ ανάλογα με τις πληροφορίες για το αν θα πραγματοποιηθούν επεισόδια προγραμματίζει και ανάλογα θέτει τα μέτρα τάξης σε εφαρμογή. Αυτό έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε πως ο λόγος που η ΕΛΑΣ ήταν ενήμερη είναι πως υπήρχαν καλέσματα και είχαν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις σε ανοιχτές πηγές του Διαδικτύου ενόψει της επίσκεψης του υπουργού.

«Εάν δεν ήταν η Αστυνομία εκεί, νομίζω οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Η ΕΛΑΣ βρέθηκε εκεί, για να καταφέρουν να εισέλθουν εντός του χώρου όλοι οι προσκεκλημένοι – όχι μόνο ο κύριος υπουργός. Στη συνέχεια, εισήλθαν στο νοσοκομείο οι αστυνομικοί, διότι οι συγκεντρωμένοι ήθελαν να διακόψουν τα εγκαίνια με το να μπουν μέσα», υπογράμμισε αμέσως μετά η κ. Δημογλίδου.

Όπως είπε, η σωματική ακεραιότητα όλων βρισκόταν υπό απειλή, από τη στιγμή που εμποδιζόταν η είσοδος στο κτίριο. «Δεν έγινε καμία χρήση βίας από την πλευρά της Αστυνομίας και καμία χρήση δακρυγόνων, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Θα δημιουργούνταν πανικός αν συνέβαινε κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Κωνσταντία Δημογλίδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Γυρίσματα και στη Νέα Μάκρη μετά την Ύδρα για την ταινία με τον Μπραντ Πιτ – Οι ημέρες και οι ώρες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Οριστικό: Νέος προπονητής του Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στο Σέιχ Σου για τα Κούλουμα – Χαρταετοί, μουσική και παραδοσιακά εδέσματα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πέταξε χαρταετό με τον 13χρονο γιο του την Καθαρά Δευτέρα – Δείτε φωτό

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

ΗΠΑ: Δικαστής απαγόρευσε να δημοσιοποιηθεί η έκθεση του πρώην ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ για τα απόρρητα έγγραφα που φέρεται να παρακράτησε ο Ντόναλντ Τραμπ το 2021

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού σήμερα στον κόμβο Κ12 – Σε ποια σημεία, ποιες ώρες