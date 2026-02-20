MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δημογλίδου για τα επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας: Κάποιοι ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Για πρωτοφανείς εικόνες σε νοσοκομείο έκανε λόγο το πρωί της Παρασκευής η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Αυτό που ήθελαν ήταν να φύγει η αστυνομία για να επιτεθούν στον υπουργό. Ήταν από συγκεκριμένη παράταξη όπως ενημερωθήκαμε, ήταν γιατροί, εργαζόμενοι. Κάποιοι απόρησαν με την παρουσία της αστυνομίας γιατί προφανώς ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού; Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, οι μισοί συνάδελφοι είναι τραυματισμένοι από τη μέση και κάτω» είπε η κυρία Δημογλίδου στο MEGA.

«Λυπάμαι αν αυτοί οι άνθρωποι είναι γιατροί, αυτές τις εικόνες δεν τις έχουμε ξαναδεί σε νοσοκομείο. Ήθελαν να επιτεθούν στον υπουργό και να μην του επιτρέψουν την είσοδο στο νοσοκομείο, η αστυνομία είναι εκεί για να προστατεύσει κάθε άνθρωπο» συμπλήρωσε η κυρία Δημογλίδου.

Όπως σημείωσε «οι άνθρωποι αυτοί μόλις είδαν τον υπουργό του επιτέθηκαν, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες αλλά εκείνος δεν ήθελε να τους ασκηθούν διώξεις» ενώ απαντώντας σε όσους, όπως είπε, απόρησαν γιατί οι αστυνομικοί μπήκαν στο νοσοκομείο, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ είπε «αυτό έγινε γιατί κάποιοι ήθελαν να μπουν στον χώρο που γίνονταν τα εγκαίνια. Τα κράνη ανήκουν στην εξάρτηση της ομάδας ΟΠΚΕ γιατί και εκεί εκσφενδονίστηκαν πέτρες και μπουκάλια».

Γενικό Κρατικό Νίκαιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Μεξικό: Κατάσχεση υποβρυχίου με τέσσερις τόνους κοκαΐνης

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Θανάσης Πάτρας: Δεν έβγαλα πολλά λεφτά από την τηλεόραση, το πάρτι το πρόλαβα στο φινάλε

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 14 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη για 7 μέρες η Τίμια Κάρα του Αγίου Στυλιανού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 26 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: 41χρονος έκρυβε στο σπίτι του σακούλες με χασίς και 270 χάπια ecstasy

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 56 λεπτά πριν

Παγώνη για τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: Δεν είναι συνδικαλισμός να φτύνεις και να επιτίθεσαι με τη στολή του γιατρού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Οι οπαδοί της Τιμισοάρα και η πρόεδρός της Θέλτα τίμησαν τα αετόπουλα που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία