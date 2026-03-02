MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δημογλίδου για Σούδα: Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απειλή – Αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε στόχους αμερικανικών συμφερόντων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας στη χώρα μας λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, κυρίως σε στόχους αμερικανικών συμφερόντων, όπως είπε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε στόχους ισραηλινού και αμερικανικού ενδιαφέροντος, καθώς και σε άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις, λόγω της διεθνούς συγκυρίας και των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων. Τα μέτρα σύμφωνα με την κα. Δημογλίδου, δεν περιορίζονται σε διπλωματικές αποστολές, αλλά επεκτείνονται και σε επιχειρηματικούς και εμπορικούς χώρους που ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους.

Έμφαση δίνεται στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, όπου οι έλεγχοι είναι πλέον πιο εντατικοί και πραγματοποιούνται με αυξημένο προσωπικό . Παράλληλα, οι υπηρεσίες ασφαλείας του κράτουςΕλληνική Αστυνομία, Ένοπλες Δυνάμεις και ΕΥΠ βρίσκονται σε στενό συντονισμό.

Αναφορικά με την Κρήτη και τη βάση της Σούδας, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απειλή, ωστόσο η ανησυχία των πολιτών θεωρείται εύλογη λόγω της στρατηγικής σημασίας της περιοχής. Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και ότι στο παρελθόν έχουν αποτραπεί επιθέσεις σε ξένους στόχους χάρη στην έγκαιρη δράση των υπηρεσιών.

Για Έλληνες πολίτες που ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου και χρειάζονται ταξιδιωτικά έγγραφα, η Ελληνική Αστυνομία δηλώνει έτοιμη να συνδράμει σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Δεν υπάρχει επίσημη σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν συγκεκριμένα σημεία. Η κατάσταση περιγράφεται όπως τόνισε ως περίοδος «πολύ αυξημένων μέτρων και επιτήρησης», με στόχο την πρόληψη οποιουδήποτε περιστατικού.

Κωνσταντία Δημογλίδου

