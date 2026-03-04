MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Διασώθηκαν 38 μετανάστες νότια της Κρήτης

Σε εξέλιξη βρίσκεται σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, επιχείρηση για τη διάσωση μεταναστών που εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (04/03) και αυτή την ώρα περίπου 38 μετανάστες μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τους μετανάστες εντόπισε και περισυνέλλεξε παραπλέον πλοίο στα 45 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, ενώ στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού.

Έπειτα θα αναχωρήσουν, με προορισμό χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

