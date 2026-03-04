Διασώθηκαν 38 μετανάστες νότια της Κρήτης

Σε εξέλιξη βρίσκεται σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, επιχείρηση για τη διάσωση μεταναστών που εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (04/03) και αυτή την ώρα περίπου 38 μετανάστες μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τους μετανάστες εντόπισε και περισυνέλλεξε παραπλέον πλοίο στα 45 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, ενώ στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού.

Έπειτα θα αναχωρήσουν, με προορισμό χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.