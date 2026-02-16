MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν τη ζωή 71χρονου που έπαθε ανακοπή στη δυτική Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα ένας 71χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, εφαρμόστηκε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής.

Η έγκαιρη επέμβαση των πρώτων Διασωστών και η τήρηση των πρωτοκόλλων οδήγησαν στην επαναφορά αυτόματης κυκλοφορίας.

Ο ασθενής διασωληνώθηκε και αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν μία μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης, ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα & συνολικά 6 Διασώστες & ένας Ιατρός ΕΚΑΒ.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

