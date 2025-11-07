Χρυσοχοΐδης από Κρήτη: Τέλος οι μπαλωθιές σε γάμους και βαφτίσεις – Τα μέτρα που ανακοίνωσε

«Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες»: αυστηρό μήνυμα έστειλε από το Ηράκλειο Κρήτης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι ακόμη τραυματίστηκαν. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως το ελληνικό FBI θα έχει μόνιμη παρουσία στο νησί.

«Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό, μετά τις ακρίδες των ταμείων του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν και οι δολοφόνοι να τρομοκρατήσουν τους πολίτες», σημείωσε ο υπουργός, ενώ τόνισε πως «το σχέδιό μας για τον έλεγχο της εγκληματικότητας θα προχωρήσει πιο αποφασιστικά».

Ο υπουργός προειδοποίησε ότι «η πρόοδος που σημειώσαμε μετά την κρίση δεν είναι δεδομένη» και τόνισε πως ο «μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οι δικές μας παθογένειες», οι οποίες —όπως είπε— μπορεί να οδηγήσουν σε νέες κρίσεις σε μια περίοδο που «ο κόσμος είναι πιο απαιτητικός από ποτέ».

Αναφέρθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης ως «μέσα σε έναν κυκλώνα αναταραχών και αβεβαιοτήτων» και επισήμανε την ανάγκη να μην αφήσει η Πολιτεία παραβατικές συμπεριφορές να «δυναμιτίζουν» την καθημερινότητα.

Στόχος: αποδόμηση εγκληματικών δικτύων και τοπικών μαφιών

Ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε απαράδεκτες τις «εγκληματικές ομάδες που λεηλατούν ό,τι βρουν μπροστά τους», τους «νταήδες που νομίζουν ότι είναι πάνω από τους νόμους» και τους «ποντικούς στα κρατικά ταμεία». Δεσμεύθηκε για «μήνυμα αποφασιστικότητας» και συνέχισε ότι το σχέδιο ελέγχου της εγκληματικότητας θα ενταθεί και θα προχωρήσει αποφασιστικά.

Το «ελληνικό FBI» και η ενίσχυση στην Κρήτη

Ο υπουργός υπενθύμισε την ίδρυση του λεγόμενου «ελληνικού FBI», το οποίο —όπως είπε— μετρά σημαντικές επιτυχίες. Το σώμα διαθέτει από την αρχή κλάδους στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη· πλέον αναβαθμίζεται σε υποδιεύθυνση, με επιπλέον πόρους ώστε να γίνει «πλήρως επιχειρησιακή και αποτελεσματική». Σκοπός, όπως τονίστηκε, είναι να μην «κάνουν κουμάντο» στην Κρήτη τοπικές μαφίες και νταήδες.

Στοιχεία και επιδόσεις στην Κρήτη — Τροχαία στον ΒΟΑΚ

Ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσίασε συγκριτικά στατιστικά, υπογραμμίζοντας ότι η εγκληματικότητα στην Κρήτη εμφανίζει μείωση: η Κρήτη συμμετέχει με 2% στις κλοπές και διαρρήξεις της επικράτειας και με 1% στις ληστείες, ενώ, όπως ανέφερε, υπάρχει 100% εξιχνίαση στις ανθρωποκτονίες στην περιφέρεια.

Σχετικά με τα τροχαία στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), ο υπουργός είπε ότι σε σύγκριση του 10μήνου 2024–2025 καταγράφηκαν μειώσεις: από 42 σε 27 θανατηφόρα — μείωση 35% — και μείωση 41% στους θανόντες. Ταυτόχρονα, παρατηρείται αύξηση στην καταγραφή παραβάσεων (αλκοόλ, μη χρήση κράνους και ζώνης).

Σημείωσε επίσης την τουριστική κίνηση της Κρήτης — 6,5 εκατ. ετησίως — και επισήμανε ότι «η συμπεριφορά της Κρήτης απέναντι στους επισκέπτες ήταν υποδειγματική, δεν είχαμε ούτε μια ληστεία».

Αριθμοί — συλλήψεις, προφυλακίσεις, όπλα

Ο υπουργός ανέφερε ότι πέρυσι έγιναν 2.300 συλλήψεις, ενώ φέτος οι συλλήψεις ήταν 1.900. Αντίθετα, οι προφυλακίσεις αυξήθηκαν από 82 πέρυσι σε 200 φέτος — μεταβολή που ο ίδιος απέδωσε στην αυστηροποίηση της νομοθεσίας. Επιπλέον, ανέφερε ότι έχουν κατασχεθεί συνολικά 2.678 όπλα.

Νομοθετικές αλλαγές και νέα αυστηρά μέτρα για την οπλοκατοχή

Ο υπουργός αναφέρθηκε στον πρόσφατο νόμο 5187/2025, που, όπως είπε, αναδιαρθρώνει τμήματα της ΕΛ.ΑΣ. και αυστηροποιεί το νομικό πλαίσιο για όπλα. Μεταξύ των βασικών μέτρων και προτάσεων που παρουσίασε:

Κακουργηματική διάταξη για την παράνομη κατοχή ή μεταφορά πυροβόλων όπλων — με ρητή αναφορά σε πιστόλια και περίστροφα.

Κάθειρξη 10 ετών για όποιον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί όπλων εντός 10ετίας — χωρίς αναστολή ή ανασταλτική ισχύ της έφεσης.

Επιβαρυντικές περιστάσεις (υποτροπή, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβίασης κ.ά.), με εκτιτέες ποινές.

Δυνατότητα στον εισαγγελέα να λάβει προληπτικά μέτρα (π.χ. απαγόρευση επικοινωνίας) όταν υπάρχει κίνδυνος ζωής.

Επανεξέταση του πλαισίου έκδοσης αδειών σκοποβολής και έλεγος των ήδη δοθεισών αδειών, για να περιοριστούν οι καταχρήσεις (π.χ. μαζικές παραγγελίες σφαιρών).

Ειδική διάταξη για μη επιβολή ποινής σε όσους παραδίδουν τον οπλισμό τους εν όψει σαρωτικών ελέγχων.

Επέκταση της απαγόρευσης οπλοφορίας/οπλοχρησίας σε δημόσιους χώρους και σε κοινωνικές εκδηλώσεις — όπως γάμοι και εμποροπανηγύρεις — για να σταματήσει το έθιμο των «μπαλωθιών».

Στο τραπέζι, είπε, βρίσκεται επίσης η συζήτηση για «κόψιμο» των αναστολών σε ποινές σχετικές με παράνομη οπλοκατοχή, ώστε οι καταδικασθέντες να οδηγούνται στη φυλακή ήδη από πρώτο βαθμό σε ειδικές περιπτώσεις. Επιπλέον, εξετάζεται αλλαγή στο πλαίσιο απόκτησης νόμιμης άδειας οπλοφορίας.