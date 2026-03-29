Χανιά: Νεκρός 40χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγιάς

Νεκρός εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (29/3) ένας 40χρονος αλλοδαπός κρατούμενος στις φυλακές Αγιάς στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο κελί του, με τις αρχές να ειδοποιούν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 40χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος ενδέχεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί.