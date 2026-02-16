MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός “έπεσε” σε αυλή ενοικιαζόμενων δωματίων

THESTIVAL TEAM

Χειροπέδες σε έναν 42χρονο που φέρεται να προκάλεσε τροχαίο ατύχημα πέρασαν αστυνομικοί κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (16/02) στα Χανιά.

Ο οδηγός που κινούνταν κατά τις 00:30 στον δρόμο των Μινωθιανών στο Κολυμπάρι, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, να εξετράπη της πορείας του και να κατέληξε σε αυλή τουριστικού καταλύματος, πέφτοντας πάνω σε αγροτικό αυτοκίνητο.

Από την σύγκρουση δεν προέκυψε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα και στα αντικείμενα εξωτερικού χώρου του καταλύματος, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Ο 42χρονος φέρεται να είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πολύ πιο πάνω από το επιτρεπόμενο όριο και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Χανιά

