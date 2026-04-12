MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Λάκης Γαβαλάς: Μετά τη φυλακή αναστήθηκα ξανά, βρήκα και πάλι το παιδί που υπήρχε μέσα μου

|
THESTIVAL TEAM

Τόσο για τις αισθητικές επεμβάσεις όσο και για την αλλαγή θεώρησης μετά τους μήνες στη φυλακή, μίλησε μεταξύ άλλων, ο Λάκης Γαβαλάς στην Κατερίνα Στικούδη και στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή f+ΖΗΝ που προβλήθηκε, την Κυριακή του Πάσχα, στο πρόγραμμα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε αρχικά για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει: «Έχω κάνει ψιλοπράγματα. Εμένα δεν μ’ αρέσει όταν ένας άνθρωπος κάνει αισθητικές επεμβάσεις, ειδικά αυτό συμβαίνει στους άνδρες, που αλλάζουν τον χαρακτήρα του. Αν αλλάξεις τον χαρακτήρα σου γιατί θεωρείς ότι είσαι ένας άλλος, λες… δεν με βλέπεις, τώρα, εμένα που ‘χω γίνει ένας γόης;

Έχω κάνει μύτη, αυτιά, και τέτοια. Εάν δεν αλλάξει τον χαρακτήρα, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει» δήλωσε, αρχικά, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας και πρόσθεσε: «Εγώ δεν έχω κάνει κάτι ιδιαίτερο και αυτό φαίνεται από τα χέρια μου, από το σώμα μου. Δηλαδή νομίζω ότι έχω μια αρμονία.

Κάθε μέρα που ζω, μετά ειδικά από τη φυλακή, τη θεωρώ μεγάλο δώρο του Θεανθρώπου που μ’ έχει φέρει και μ’ έχει φτιάξει έτσι. Θεώρησα ότι έχω ζήσει τρεις ζωές και κάποιος πήγε τότε πρόωρα να με θάψει. Και ‘γω αναστήθηκα ξανά, βρήκα ξανά το παιδί μέσα μου» εκμυστηρεύτηκε, επίσης, ο Λάκης Γαβαλάς στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη την Κυριακή του Πάσχα.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

