MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα στηρίξει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ

|
THESTIVAL TEAM

Στην ανακοίνωση ότι το Ισραήλ θα στηρίξει τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει τα ιρανικά λιμάνια, προχώρησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Μιλώντας σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σήμερα, Δευτέρα, ο πρωθυπουγός του Ισραήλ είπε ότι ο Τραμπ πήρε αυτή την απόφαση επειδή το Ιράν «παραβίασε τους κανόνες» κατά τη διάρκεια των μαραθώνιων ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα το Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν.

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να τους επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό. Φυσικά, υποστηρίζουμε αυτή τη σταθερή θέση και είμαστε πλήρως συντονισμένοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανά πάσα στιγμή», είπε ο Νετανιάχου.

Όπως πρόσθεσε, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βάνς τον ενημέρωσε μετά την αποτυχία των μαραθώνιων συζητήσεων στο Πακιστάν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ο Βανς, όπως περιέγραψε, τον κάλεσε από το αεροπλάνο μετά την αναχώρησή του από το Ισλαμαμπάντ και «κατέστησε σαφές ότι το κεντρικό ζήτημα είναι η απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου υλικού και η διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει άλλος εμπλουτισμός».

Υπενθυμίζεται ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο αποκλεισμός των πλοίων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα λιμάνια του Ιράν θα ξεκινήσει στις 17:00 (ώρα Ελλάδος)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

