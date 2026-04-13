Ρωσία: Η απόφαση Τραμπ να αποκλειστούν τα Στενά του Ορμούζ θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές

Η ανακοίνωση που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πως οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις τόσο στο οικονομικό όσο και στο πολιτικό πεδίο, με την Ρωσία να παίρνει σαφή θέση.

Ειδικότερα, η Ρωσία ξεκαθάρισε πως η ενέργεια των ΗΠΑ κατ’εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, να αποκλειστούν τα Στενά του Ορμούζ, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές.

«Τέτοιου είδους ενέργειες πιθανόν θα συνεχίσουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές. Αυτό μπορεί να το υποθέσει κανείς με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε πως θα αποκλείσει τη ναυτική κυκλοφορία προς και από ιρανικά λιμάνια από τις 5 μ.μ (ώρα Ελλάδας) σήμερα (13.04.2026), μια κίνηση που θα εμποδίσει περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου την ημέρα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές, περιορίζοντας περαιτέρω τον εφοδιασμό παγκοσμίως.

Όπως επισήμανε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, πολλές διαστάσεις του εν λόγω σχεδίου παραμένουν ασαφείς.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να παραλάβει στο έδαφός της ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.

«Αυτή η πρόταση διατυπώθηκε από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια επαφών με τις ΗΠΑ, όπως και με χώρες της περιοχής. Η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει, όμως δεν έχει υλοποιηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής προεδρίας, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί.

