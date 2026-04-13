Μενίδι: “Υπήρχε μια αναμμένη κροτίδα και πήγε να βάλει επιπλέον μπαρούτι” αποκαλύπτει ο αδερφός του 14χρονου που τραυματίστηκε στο χέρι

Μία απερισκεψία οδήγησε στον μερικό ακρωτηριασμό του αντίχειρα του 14χρονου στο Μενίδι ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από κροτίδα το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα (12.4.26) και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.

Στο newsit.gr, μίλησε ο αδερφός του 14χρονου από το Μενίδι για τη στιγμή που τραυματίστηκε από την κροτίδα, ρίχνοντας φως στις λεπτομέρειες του ατυχήματος.

«Αυτό που έγινε είναι ότι υπήρχε μια αναμμένη κροτίδα κάτω και πήγε να βάλει επιπλέον μπαρούτι. Το μπαρούτι είναι που κάνει όλη τη δουλειά και εκείνη τη στιγμή έσκασε. Δεν του έσκασε στα χέρια όπως λένε, ήταν κάτω η κροτίδα αναμμένη και πήγε να προσθέσει μπαρούτι και έγινε η έκρηξη.

Το περιστατικό έγινε χθες, γύρω στις επτά το απόγευμα. Ήταν μαζί με φίλους του, σε εξωτερικό χώρο, σε πλατεία στο Μενίδι, στον Άη Βλάση.

Το παιδί είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Έκανε χειρουργείο και όλα πήγαν καλά. Το τραύμα είναι στο δεξί χέρι, στον αντίχειρα. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, οι γιατροί είπαν ότι θα επανέλθει και θα το κουνάει κανονικά.

Ήρθε η αστυνομία στο σπίτι, μας ρώτησαν ό,τι ήταν να ρωτήσουν και έφυγαν. Τώρα το παιδί είναι ακόμα στο νοσοκομείο, δεν έχει πάρει εξιτήριο και θα μείνει για λίγες μέρες ακόμη».

Υπενθυμίζεται ότι ο 14χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου υποβλήθηκε σε μερικό ακρωτηριασμό του αντίχειρα. Ο ανήλικος συνελήφθη για παραβίαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.