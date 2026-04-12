Επιστροφή των εκδρομέων με σκόνη, λασποψιχάλες και νοτιάδες – Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Ανάρτηση για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά την επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα έκανε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ο ίδιος δημοσιεύοντας σχετικούς χάρτες κάνει λόγο για νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, ενισχυμένους νοτιάδες και λασποψιχάλες που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

Ωστόσο όπως αναφέρει ο υδράργυρος «θα πάρει ανοδική πορεία με τα θερμόμετρα να αγγίζουν ακόμα και τους 25 βαθμούς στα δυτικά».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Με σκόνη, νοτιάδες και λασποψιχάλες η επιστροφή! Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη!

Νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρκανικής σκόνης είναι ήδη σε εξέλιξη το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

-Επιπλέον η θερμοκρασία θα πάρει ανοδική πορεία με τα

θερμόμετρα να αγγίζουν ακόμα και τους 25 βαθμούς στα δυτικά.
-Από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη, θα εκδηλωθούν και διάσπαρτες λασποψιχάλες στις περισσότερες περιοχές.
-Οι άνεμοι νοτιάδες θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο με ριπές στα 9 κυρίως τη Δευτέρα.
-Από την Πέμπτη θα αλλάξει η κυκλοφορία. Μπαίνουν βοριάδες, φέρνουν περισσότερη ψύχρα και περιορισμένη αστάθεια. Θα υποχωρήσει και η σκόνη.

Προσοχή στο δρόμο!».

Καιρός

