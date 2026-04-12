Ιεράπετρα: Στο νοσοκομείο 16χρονος που τραυματίστηκε από κροτίδα – Συνελήφθη η μητέρα του

Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε ένας 16χρονος από την Ιεράπετρα, έπειτα από έκρηξη κροτίδας στα χέρια του το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για περαιτέρω αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη τραυματισμό στο χέρι, ο οποίος αντιμετωπίστηκε με ράμματα, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Για το συμβάν ενημερώθηκαν οι αστυνομικές Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του 16χρονου, όσο και της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ιεράπετρα

