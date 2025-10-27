Χανιά: Για προσωπικές διαφορές η δολοφονία του 52χρονου από τον ξάδελφό του σε πανηγύρι

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της στυγερής δολοφονίας ενός 51χρονου από έναν νεαρό κατά τη διάρκεια της γιορτής Kάστανου στο Έλος Κισσάμου, στα Χανιά, το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο δράστης και το θύμα φαίνεται να είναι ξαδέρφια και είχαν πρόσφατα προσωπικές διαφορές. Ενώ ο 51χρονος χόρευε πάνω στη σκηνή με αφορμή την ονομαστική του εορτή, ο δράστης πλησίασε και τον πυροβόλησε δύο με τρεις φορές στο στήθος, πριν διαφύγει.

Η δολοφονία έγινε μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων που διασκέδαζαν. Ο νεαρός δράστης, αφού σκότωσε εν ψυχρώ το «αίμα» του, τον 51χρονο κτηνοτρόφο, χάθηκε μέσα στο πλήθος και εξαφανίστηκε.

Από εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί χτενίζουν την περιοχή, συλλέγουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και παίρνουν καταθέσεις. Πληροφορίες της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 αναφέρουν πως οι αυτόπτες μάρτυρες, μετά το έγκλημα, δεν φαίνονταν πρόθυμοι να μιλήσουν στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και πρόκειται για έναν 23χρονο ενώ υπήρχαν εντάσεις ανάμεσα στον ίδιο και συγγενείς του, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποια ήταν η αιτία που όπλισε το χέρι του δράστη. Αυτό που απασχολει τώρα τους αξιωματικούς της ασφάλειας που ανέλαβαν την υπόθεση, είναι να μην υπάρξει συνέχεια στον κύκλο του αίματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων ο δράστης τις επόμενες ώρες αναμένεται να παραδοθεί στις Αρχές.