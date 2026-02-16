MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στην Αιτωλοακαρνανία και κατέληξε σε προαύλιο σχολείου – Στο νοσοκομείο 7χρονος

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ενός πατέρα και τους γιου του σημειώθηκε στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστο λόγο, καθώς βρισκόταν έξω από γυμνάσιο σχολείο της περιοχής.

Το όχημα χτύπησε στα κάγκελα του σχολείου και κατέληξε στο προαύλιο.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αγρινίου ο 53χρονος οδηγός και ο 7χρονος γιος του.

Αιτωλοακαρνανία

