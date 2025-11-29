MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αθήνα: Ένας από τους πιο εμβληματικούς τροχονόμους αποσύρθηκε από την ενεργό δράση – Το συγκινητικό βίντεο στο TikTok

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μετά από 35 χρόνια αφοσίωσης και προσφοράς, ένας από τους πιο εμβληματικούς τροχονόμους της Αθήνας, ο κ. Σπύρος Μερτζανίδης, αποσύρεται από την ενεργό δράση.

Όπως αναφέρει το MEGA, για τρεισήμισι δεκαετίες ρύθμιζε πεζός την κυκλοφορία στη συμβολή της Λ. Κηφισίας με τη Λ. Αλεξάνδρας, ένα από τα δυσκολότερα σημεία της Αθήνας.

Από τα χέρια του πέρασαν αρχηγοί κρατών, Πάπες, πρωθυπουργοί αλλά και χιλιάδες πολίτες που κάθε πρωί τον έβλεπαν να τους διευκολύνει να φτάσουν ασφαλείς στον προορισμό τους.

Στην τελευταία του βάρδια κανείς δεν έλειψε, ενώ η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν ο κ. Μερτζανίδης άφησε τη «σκυτάλη» στον γιο του, Κωνσταντίνο, που συνεχίζει την παράδοση στην ίδια υπηρεσία.

@megatvnews 🚦 Μετά από 35 χρόνια αφοσίωσης και προσφοράς, ένας από τους πιο εμβληματικούς τροχονόμους της Αθήνας, ο Σπύρος Μερτζανίδης, αποσύρεται από την ενεργό δράση Για τρεισήμισι δεκαετίες ρύθμιζε πεζός την κυκλοφορία στη συμβολή της Λ. Κηφισίας με τη Λ. Αλεξάνδρας, ένα από τα δυσκολότερα σημεία της Αθήνας. Από τα χέρια του πέρασαν αρχηγοί κρατών, Πάπες, πρωθυπουργοί αλλά και χιλιάδες πολίτες που κάθε πρωί τον έβλεπαν να τους διευκολύνει να φτάσουν ασφαλείς στον προορισμό τους. Στην τελευταία του βάρδια, κανείς δεν έλειψε. Η πιο συγκινητική στιγμή; Ο Σπύρος αφήνει τη «σκυτάλη» στον γιο του, Κωνσταντίνο, που συνεχίζει την παράδοση στην ίδια υπηρεσία. 📹 EUROKINISSI #MegaGegonota #MegaNews #News #MegaTV ♬ original sound – MEGA News

Αθήνα Τροχονόμος

