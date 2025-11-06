MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Απίστευτο περιστατικό: 18χρονος έτρεχε με 218 χλμ στην Ιόνια Οδό – Τον είδαν στη Φιλιππιάδα και τον έπιασαν στο Μεσολόγγι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην περιοχή της Φιλιππιάδας, όπου δεν συμμορφώθηκε στο σήμα στάσης των αστυνομικών και εν τέλει τον συνέλαβαν στο Μεσολόγγι.

Ειδικότερα, ο 18χρονος εντοπίστηκε στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Αντιρρίου – Ιωαννίνων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, να οδηγεί αυτοκίνητο, χωρίς εμπρόσθια πινακίδα, με ταχύτητα 218 χιλιομέτρων την ώρα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 100 χιλιομέτρων την ώρα στο σημείο εκείνο, ενώ δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών.

Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών των Κέντρων Επιχειρήσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Άρτας, Ακαρνανίας και Αιτωλίας, αστυνομικοί του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Αντιρρίου – Ιωαννίνων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας, εντόπισαν και ακινητοποίησαν το παραπάνω όχημα επί της Ιόνιας Οδού (ύψος Μεσολογγίου), προχωρώντας στη σύλληψη του οδηγού.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2.350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 14 μήνες, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

Πηγή: agriniosite.gr

Ιόνια Οδός Καταδίωξη Μεσολόγγι Φιλιππιάδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Κατατέθηκε το Σχέδιο Δράσης για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων – Τι προβλέπει

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Γιακουμάκης: Με τρόμαζε ο επαναπατρισμός, ο τρόπος που με προσέγγισε ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που με έφερε εδώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Μενίδι: Μπήκαν σε δημοτικό σχολείο και έκλεψαν τις βρύσες – Αναστάτωση σε γονείς και δασκάλους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Από καλάσνικοφ ο θάνατος της 56χρονης στα Βορίζια – Τι όπλα είχαν ο Καργάκης και τα 4 αδέρφια της άλλης οικογένειας που έχουν συλληφθεί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Καταγγελία επιβάτη: Τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα μπήκε σε λάθος γραμμή – “Κάτι έγινε με το κλειδί”

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Τραγωδία στη Βοσνία: 11 νεκροί και πάνω από 30 τραυματίες από φωτιά σε οίκο ευγηρίας – Δείτε βίντεο