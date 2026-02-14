MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αναστάτωση στο Ηράκλειο: Μεθυσμένος απείλησε θαμώνες καφετέριας με μαχαίρι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές σήμερα το απόγευμα στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν άνδρας κρατώντας μαχαίρι, φέρεται να κινήθηκε προς θαμώνες καφετέριας που βρίσκεται απέναντι από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στην καφετέρια επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με τους παρευρισκόμενους να αντιδρούν άμεσα και να καλούν σε βοήθεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες καταγγελίες, ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ανησυχούν οι κάτοικοι

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, παρόμοια περιστατικά φέρονται να έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, γεγονός που εντείνει την ανησυχία.

Όπως επισημαίνουν, η κινητοποίηση των Αρχών ήταν για ακόμη μία φορά άμεση, με την παρουσία της Αστυνομίας να αποτρέπει την κλιμάκωση της έντασης, να συλλαμβάνει τον άνδρα και να συμβάλλει καθοριστικά στην αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων.

Ηράκλειο

