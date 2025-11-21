MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αγνοείται 85χρονος κυνηγός στις Σέρρες – Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η επιχείρηση εντοπισμού ενός 85χρονου κυνηγού ο οποίος αγνοείται στο Καλόκαστρο του Δήμου Ηράκλειας.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ο 85χρονος με το μηχανάκι του έφυγε το πρωί για κυνήγι χωρίς όμως να έχει επιστρέψει ως το μεσημέρι, την ώρα που συνήθως επέστρεφε.

Ο γιος του ειδοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα Νιγρίτας και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες από αστυνομία, πυροσβεστική και κατοίκους της περιοχής.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και θα συνεχιστεί το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας.

Αγνοούμενος Κυνηγός Σέρρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

