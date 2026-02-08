MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άγιος Δημήτριος: Μετά από καταδίωξη ένας 17χρονος χτύπησε δύο μηχανές πριν καταλήξει με το ΙΧ του στο ίντερνετ καφέ – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη το βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Δημήτριο ένας 17χρονος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 22:20, περιπολικό της Άμεσης Δράσης εντόπισε στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Πριάμου ένα όχημα με δύο επιβαίνοντες, του οποίου είχε δηλωθεί η κλοπή πριν από λίγες μέρες. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο αλλά εκείνος δεν υπάκουσε και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Κατά την διάρκεια της καταδίωξης ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος στην οδό Ιωάννου Μεταξά και προσέκρουσε, αρχικά, σε δύο σταθμευμένες μηχανές και μετά σε πρόσοψη ίντερνετ καφέ, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Στη συνέχεια ο οδηγός και ο συνοδηγός εγκατέλειψαν το όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος αντιστάθηκε σθεναρά.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 17χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και επικίνδυνη οδήγηση ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνοδηγού.

@kimis_pa

♬ GANGO – Jack Lamar

Άγιος Δημήτριος Καταδίωξη Τροχαίο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17 ώρες πριν

ΕΦΚΑ: Μειώσεις και επιστροφή χρημάτων για παλαιές συντάξεις – Τι αλλάζει για βαρέα και συντάξεις χηρείας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναυλία “Νέο Κύμα – Αυτοσχεδιασμοί” στο ΜΙΕΤ στο πλαίσιο της έκθεσης για την περίοδο 1967-1974

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Kατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής πήγαν στην Αίγινα για να προσκυνήσουν στον Άγιο Νεκτάριο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Αλέξης Τσίπρας από Ιωάννινα: Σας καλώ να αρματώσουμε το πλοίο για νέα ταξίδια

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Η απολογία της δασκάλας γιόγκα που έκαιγε αμάξια συγγενών και φίλων: “10 χρόνια με κατηγορούν ότι ζητάω χρήματα και βάζω γκαζάκια”

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 15 ώρες πριν

Έρχεται πρόστιμο 350 ευρώ για χιλιάδες οδηγούς – Πώς και γιατί πρέπει να εκδώσουν αυτήν την κάρτα