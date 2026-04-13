Απάντηση του ΥΠΕΞ στον Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις – Τα τριμερή σχήματα δεν στρέφονται εναντίον τρίτων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Απάντηση στους ισχυρισμούς του υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, για τη συνεργασία της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ δίνει η Αθήνα. Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας «έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» αναφέρει με ανακοίνωσή του το υπουργείου Εξωτερικών και τονίζει ότι η Ελλάδα «δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη.

»Τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων.

»Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας.

ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Tass: Η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει αέριο την ΕΕ εφόσον έχει πλεόνασμα

ΔΙΕΘΝΗ 15 λεπτά πριν

Ιαπωνία: Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα της Ιαπωνίας ξύπνησε ξανά – Εντυπωσιακά πλάνα

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Αθηνά Οικονομάκου: Μετά από 14 χρόνια συνεχούς δουλειάς ζω με βάση τα “θέλω” μου αρκετά συχνά

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Πέτρος Λαγούτης: Με τα παιδιά μου δεν μιλάμε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την προσωπική μας ζωή

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ανάλυση CNN για την ήττα Όρμπαν στην Ουγγαρία: Γιατί δεν τον βοήθησε η στήριξη Τραμπ, τα μαθήματα για τους λαϊκιστές

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Στικούδη: Δεν θα ξανάκανα το My Style Rocks – Είχα έναν κουβά με παγάκια και κάθε φορά έβαζα μέσα τα πόδια μου για να ηρεμήσουν