Ζάκυνθος: Σύλληψη 46χρονου για κλοπή σε οικία – Αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο με 20.000 ευρώ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, συνελήφθη χθες, 13 Απριλίου 2026 στη Ζάκυνθο, 46χρονος ημεδαπός, για το αδίκημα της κλοπής.

Σύμφωνα, με τη ΓΕΠΑΔ Ιονίων Νήσων, ο 46χρονος, εντοπίστηκε στην περιοχή του Λυκουδίου (λίγο έξω από την πόλη της Ζακύνθου) στο πλαίσιο αναζητήσεων και συνελήφθη, καθώς, από την αστυνομική έρευνα, προέκυψε, ότι το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα 12 Απριλίου 2026, διέρρηξε στην εν λόγω περιοχή, πόρτα οικίας και στη συνέχεια, αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο που περιείχε το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ. Επιπλέον, αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 9.400 ευρώ, το οποίο βρίσκονταν σε άλλο χώρο.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ο ρουχισμός που φορούσε κατά την τέλεση της πράξης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.050 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.