ΣΥΡΙΖΑ για Μακάριο Λαζαρίδη: Αριστεία στα ψέματα και στην εξαπάτηση

«Αμετανόητος και εκτός τόπου και χρόνου εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ο υπουργός του κ. Μητσοτάκη, Μακάριος Λαζαρίδης, στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Δεν έχει να δώσει καμία εξήγηση σε κανέναν, ισχυρίστηκε», υπογραμμίζει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Στα τυπικά προσόντα του 2007 για να προσληφθεί κάποιος ως μετακλητός υπαλληλος ήταν απαραίτητο να έχει πτυχίο Ανώτατης Σχολής ή ισότιμο. Ο κ. Λαζαρίδης δεν είχε τέτοιο πτυχίο αλλά τίτλο σπουδών από Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, ωστόσο προσλήφθηκε. Είπε ψέματα on camera για άλλη μια φορά», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας: «Αριστεία στα ψέματα και στην εξαπάτηση. Αυτοί είναι οι υπουργοί και οι στενοί συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη».

«Έφτασε μάλιστα στο σημείο να αρνηθεί δημόσια ανάρτηση που είχε κάνει στα social media και, όταν οι δημοσιογράφοι τού την ανάγνωσαν, την παραδέχτηκε. Και θράσος και ψέμα. Όσο για τις ύβρεις και τις χυδαιότητες, ισχύει η σοφή λαϊκή ρήση: “Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης”», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για τον κ. Μητσοτάκη από την αποπομπή του Μακάριου Λαζαρίδη».

