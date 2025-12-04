MENOY

Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε επιβάτες αστικού λεωφορείου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ένας 48χρονος με καταγωγή από το Ιράκ που επέβαινε σε λεωφορείο της γραμμής 32 των αστικών συγκοινωνιών, έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε τρεις επιβάτες του λεωφορείου! Το περιστατικό έγινε γύρω στις 9 το βράδυ και ενώ το λεωφορείο κινείτο στο κέντρο της πόλης.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 48χρονο και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

