Το τελευταίο διάστημα φημολογείται έντονα πως η Βίκυ Χατζηβασιλείου “έδωσε” τα χέρια με το Open και μάλιστα θα επιστρέψει με διπλό ρόλο. Σύμφωνα με τα όσα γράφονται, θα αναλάβει τη δική της εκπομπή και θα πάρει μέρος στο Just the 2 of us.

Η παρουσιάστρια με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram απάντησε για πρώτη φορά στις φήμες που τη θέλουν να επιστρέφει τηλεοπτικά.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία της και στη λεζάντα, έγραψε: “Σας ευχαριστώ όλους για την τόση αναμονή της επιστροφής μου στην τηλεόραση και το μεγάλο σας ενδιαφέρουν. Όλο αυτό το διάστημα γράφονται και ακούγονται πολλά… Όταν ισχύσει κάτι επίσημα και πραγματικά, θα σας ενημερώσω η ίδια. Είναι το ελάχιστο που σας οφείλω. Καλημέρα”!