Επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες η Βίκυ Χατζηβασιλείου, αυτή τη φορά από τη συχνότητα του OPEN.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του “Ευτυχείτε”: «Η Βίκυ Χατζηβασιλείου έρχεται με διπλό ρόλο στο OPEN. Έρχεται με το Πάμε Πακέτο αλλά και σαν παίκτρια στο Just the two of us».

«Δέχθηκε πρόταση από τον Νίκο Κοκλώνη και την δέχθηκε με πολλή μεγάλη χαρά η Βίκυ Χατζηβασιλείου. Θέλει να το κάνει και να την δούμε σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο από ότι την έχουμε συνηθίσει. Θα δούμε και την καλλιτεχνική της πλευρά πέρα από την δημοσιογραφική.

Το Πάμε Πακέτο, επίσης, θα επιστρέψει οσονούπω εδώ στο OPEN. Ένα Πακέτο πολύ ανανεωμένο, ανατρεπτικό και διαφορετικό.

Πέρα από τις συγκλονιστικές ιστορίες των ανθρώπων που έχουμε συνηθίσει να μας συγκινούν, θα δούμε και προσωπικές ιστορίες διάσημων ανθρώπων» πρόσθεσε η Τζωρτζέλα Κόσιαβα.