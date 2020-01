Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Τζόυς Ευείδη. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά για την προσωπική της ζωή και για τους λόγους που δεν παντρεύτηκε ποτέ. Επίσης, αναφέρεται στην επιστροφή του «Καφέ της Χαράς», στη μικρή οθόνη, και αποκαλύπτει την εξέλιξη που θα έχει ο ρόλος της στα επόμενα επεισόδια.

Ο stand up comedian Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο «The 2Night Show», σε μια απολαυστική συνέντευξη. Μιλά για τη μεγάλη του αγάπη, το stand up, τις sold out παραστάσεις, ενώ αποκαλύπτει πώς βγήκε η περιβόητη φράση και σήμα κατατεθέν του «καλός, καλός».

Τέλος, μας λέει τον καιρό με τον τρόπο, που μόνο εκείνος ξέρει, χαρίζοντας άφθονο γέλιο.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, σε μια ιδιαιτέρως αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γρηγόρη, μιλά για όλα. Για τη ζωή του μετά το «Survivor», τις επαγγελματικές προτάσεις, την ενασχόληση με την υποκριτική, καθώς και την προσωπική του ζωή.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στον ρόλο που έχει στην ταινία «Χαλβάη 5-0» και στη συνεργασία του με τον Μάρκο Σεφερλή. Τέλος, μιλά για την ίδρυση του σωματείου για παιδιά «Φύλακας Άγγελος», μαζί με τη Ράνια Κωστάκη και τον Τάσο Ντούγκα.