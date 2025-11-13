Υπέρταση: Διπλασιάσθηκαν τα κρούσματα στα παιδιά τις τελευταίες δεκαετίες

Ο αριθμός των παιδιών και των εφήβων με υπέρταση έχει σχεδόν διπλασιασθεί την τελευταία 20ετία, εξαιτίας του συνδυασμού της ανθυγιεινής διατροφής, της καθιστικής ζωής και της παχυσαρκίας, προειδοποιεί διεθνής ομάδα επιστημόνων.

Στην μεγαλύτερη του είδους ανασκόπηση της ιατρικής βιβλιογραφίας, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 114 εκατομμύρια ανήλικοι σε όλο τον κόσμο είναι υπερτασικοί πριν καν πλησιάσουν τα 18 τους χρόνια.

Η συνέπεια είναι να αρχίζουν τη ζωή τους με αυξημένο κίνδυνο να εκδηλώσουν πρόωρα προβλήματα υγείας όπως:

Το εγκεφαλικό επεισόδιο

Η καρδιακή προσβολή (έμφραγμα του μυοκαρδίου)

Η καρδιακή ανεπάρκεια

Η χρόνια νεφρική νόσος

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet Child and Adolescent Health. Οι ερευνητές εξέτασαν τα δεδομένα από 96 προγενέστερες κλινικές μελέτες που είχαν διεξαχθεί σε περισσότερα από 445.000 παιδιά από πάνω από 20 χώρες του κόσμου.

Όπως διαπίστωσαν, μεταξύ 2000 και 2020 το ποσοστό των παιδιών και των εφήβων με υπέρταση αυξήθηκε από το 3,2% στο 6,2%. Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη στα αγόρια. Έπασχε το 3,4% το 2000 και το 6,53% το 2020. Στα κορίτσια, υπέρταση είχε το 3,02% το 2000 και το 5,82% το 2020.

Η παχυσαρκία και η προϋπέρταση

Η νέα ανάλυση έδειξε ότι η παχυσαρκία αποτελεί κύριο εκλυτικό παράγοντα της όλης κατάστασης. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, το σχεδόν 19% των παχύσαρκων παιδιών και εφήβων της μελέτης έπασχαν από υπέρταση. Το αντίστοιχο ποσοστό, όμως, στους ανηλίκους με φυσιολογικό σωματικό βάρος ήταν μόλις 3%.

Η μελέτη αποκαλύπτει ακόμα πως ένα επιπλέον 8,2% των ανηλίκων έχουν προϋπέρταση. Αυτό σημαίνει ότι η αρτηριακή πίεσή τους είναι υψηλότερη από το φυσιολογικό, αλλά όχι ακόμα σε επίπεδο να θεωρείται υπέρταση.

Η προϋπέρταση είναι ιδιαιτέρως συχνή στους εφήβους, με το ποσοστό της να φθάνει στο 11,8% στις ηλικίες άνω των 12 ετών. Από τα νεότερα παιδιά πάσχει το σχεδόν 7%.

Οι ερευνητές σημειώνουν στο άρθρο τους ότι τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης αυξάνονται γρήγορα κατά τα πρώτα χρόνια της εφηβείας. Κορυφώνονται στην ηλικία των 14 ετών, ιδίως μεταξύ των αγοριών.

Το εύρημα αυτό υποδηλώνει πόσο σημαντικό είναι να γίνεται τακτικά μέτρηση της πίεσής τους σε αυτή την κρίσιμη φάση της ζωής, λένε οι επιστήμονες.

Τα παιδιά και οι έφηβοι με προϋπέρταση διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εκδηλώσουν πλήρη υπέρταση.

Μπορούν να αντιστραφούν

Τα καλά νέα είναι ότι η υπέρταση και η προϋπέρταση μπορούν να αντιστραφούν. Αρκεί να αρχίσει το παιδί:

Να τρέφεται πιο υγιεινά

Να μειώσει τον χρόνο μπροστά στις ψηφιακές οθόνες

Να γίνει πιο δραστήριο

«Η επίμονη υπέρταση αποτελεί παράγοντα κινδύνου για πρόωρο θάνατο, λόγω των βλαβών που προκαλεί στο καρδιαγγειακό σύστημα και άλλα όργανα. Τα νέα ευρήματα είναι πολύ ανησυχητικά, πόσο μάλλον που αφορούν μία απολύτως αποτρέψιμη ασθένεια», δήλωσε ο καθηγητής Steve Turner, πρόεδρος του βρετανικού Κολλεγίου Παιδιατρικής & Υγείας του Παιδιού (RCPCH).

