Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στηρίζει τον θηλασμό με υπηρεσίες “φιλικές” προς τα βρέφη και τους γονείς

Η προστασία, προαγωγή και υποστήριξη του θηλασμού εντάσσονται στις προτεραιότητες του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, το οποίο γίνεται όλο και πιο «φιλικό» προς τα βρέφη και τους γονείς, ειδικά όσον αφορά τον θηλασμό.

Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού, στις 1-7 Νοεμβρίου, οι μαίες της Α’ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής (ΑΠΘ) του Νοσοκομείου διοργανώνουν εορταστική εκδήλωση με θέμα «Θηλασμός: Φυσική επιλογή για υγεία και βιώσιμη ανάπτυξη».

Στόχος της εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, στις 11:00, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, είναι η προώθηση του πολύτιμου μητρικού θηλασμού. Επαγγελματίες υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων θα καταθέσουν την οπτική τους, τονίζοντας ότι το μητρικό γάλα αποτελεί φυσική, ασφαλή τροφή, τέλεια σχεδιασμένη για τις διατροφικές και ανοσολογικές ανάγκες του βρέφους. Επιπλέον, το μητρικό γάλα συμβάλλει στην πρόληψη λοιμώξεων, ενώ μειώνει τη μητρική και βρεφική νοσηρότητα και θνησιμότητα.

Υπηρεσίες που στηρίζουν τη μητέρα και τον θηλασμό

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει αναφορά και στις υπηρεσίες που παρέχονται στα Τμήματα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Προετοιμασίας για τη Γονεϊκότητα, καθώς και στην Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος.

Ειδικότερα, το Νοσοκομείο ακολουθεί βήματα για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών, όπως η συνεχής πληροφόρηση των γονέων, η καταγραφή και παρακολούθηση του μητρικού θηλασμού με τη χρήση κάρτας σίτισης νεογνού, καθώς και η στενή συνεργασία με τη μητέρα, θηλάζουσα και μη.

Παράλληλα, λειτουργεί η τηλεφωνική 24ωρη γραμμή υποστήριξης θηλασμού 2313323390, καθώς και το ειδικό ιατρείο θηλασμού, ανοιχτό σε κάθε μητέρα και νεογνό. Ειδική Ομάδα Μητρικού Θηλασμού έρχεται σε επαφή με τους γονείς και ενθαρρύνει το «rooming in», δηλαδή τη συνδιαμονή μητέρας και βρέφους στο ίδιο δωμάτιο, όλο το 24ωρο,με στόχο την αύξηση του ποσοστού του αποκλειστικού θηλασμού με εξατομικευμένη υποστήριξη.

Ταυτόχρονα, παρέχεται συμβουλευτική για μητέρες που γέννησαν πρόωρα νεογνά με σκοπό την έναρξη της γαλουχίας, τη διατήρηση και συλλογή του μητρικού γάλακτος, αλλά και την ενίσχυση της ψυχολογίας τους. Τέλος, λειτουργεί Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος και διατίθεται ειδικός χώρος θηλασμού και περιποίησης βρεφών.

Η εκδήλωση

Στη εκδήλωση θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν θέματα όπως η δημιουργία βιώσιμων συστημάτων υποστήριξης, η «δύναμη» του θηλασμού, ο μητρικός δεσμός και η σχέση του με τον θηλασμό, ο μητρικός θηλασμός ως επένδυση στην οικονομία και στη δημόσια υγεία, καθώς και η συμβολή της πληροφορικής στην υποστήριξη του θηλασμού.