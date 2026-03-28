Θέλετε να χάσετε βάρος; Μία βαρετή συνήθεια μπορεί να σας βοηθήσει

Αν θέλετε να χάσετε βάρος, φροντίστε να τρώτε καθημερινά το ίδιο φαγητό και στις ίδιες ποσότητες, συνιστούν επιστήμονες από τις ΗΠΑ.

Σε μελέτες που πραγματοποίησαν διαπίστωσαν πως οι ενήλικες που τηρούν την περισσότερη ρουτίνα στο διατροφικό πρόγραμμά τους, χάνουν περισσότερο βάρος απ’ ό,τι όσοι κάνουν δίαιτα με μεγάλη ποικιλία στο φαγητό.

«Το να κάνει κάποιος δίαιτα στο σημερινό περιβάλλον της αφθονίας απαιτεί συνεχή προσπάθεια και αυτοέλεγχο. Η δημιουργία μίας ρουτίνας στο φαγητό μπορεί να μειώσει το φορτίο και να καταστήσει πιο αυτόματες τις διατροφικές επιλογές», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Dr. Charlotte Hagerman, κοινωνική ψυχολόγος στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του Όρεγκον (ORI).

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση Health Psychology. Συμμετείχαν 112 υπέρβαροι ή παχύσαρκοι εθελοντές, οι οποίοι έκαναν συμβουλευτική για να αδυνατίσουν.

Οι ερευνητές τους ζήτησαν να χρησιμοποιήσουν μία εφαρμογή για κινητό, για να καταγράφουν καθημερινά οτιδήποτε έτρωγαν στη διάρκεια του 24ωρου. Τους ζήτησαν επίσης να ζυγίζονται καθημερινά. Για να είναι, δε, σίγουροι ότι τα δεδομένα τους θα αντανακλούσαν τις συνήθειές τους, τους παρακολουθούσαν επί 12 εβδομάδες.

Οι πρώτες 12 εβδομάδες σε οποιοδήποτε πρόγραμμα αδυνατίσματος είναι η περίοδος που τυπικά είμαστε πιο συνεπείς με την τήρησή του.

Τα ευρήματα

Οι ερευνητές εξέτασαν δύο παραμέτρους της διατροφής των συμμετεχόντων:

Την θερμιδική σταθερότητα . Δείχνει τις διακυμάνσεις στις θερμίδες που καταναλώνουμε από τη μία μέρα στην άλλη, καθώς και μεταξύ εργάσιμων ημερών και Σαββατοκύριακου

. Δείχνει τις διακυμάνσεις στις θερμίδες που καταναλώνουμε από τη μία μέρα στην άλλη, καθώς και μεταξύ εργάσιμων ημερών και Σαββατοκύριακου Την διατροφική επανάληψη. Υποδηλώνει πόσο συχνά τρώμε το ίδιο φαγητό και σνακ

Όπως διαπίστωσαν, όσοι εθελοντές έκαναν τις περισσότερες επαναλήψεις στο φαγητό που έτρωγαν αντί να έχουν μεγάλη ποικιλία στη διατροφή τους, έχασαν αισθητά περισσότερο βάρος. Η απώλεια ήταν:

5,9% σε όσους έτρωγαν πολύ συχνά το ίδιο φαγητό

4,3% σε όσους είχαν την μεγαλύτερη ποικιλία στο φαγητό τους

Η μελέτη έδειξε ακόμα πως το αδυνάτισμα διευκόλυνε και η σταθερότητα στις προσλαμβανόμενες θερμίδες. Στην πραγματικότητα, κάθε διαφορά κατά 100 θερμίδες στην ποσότητά τους από τη μία μέρα στην άλλη, συσχετιζόταν με 0,6% μικρότερη απώλεια βάρους.

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η απλοποίηση των διατροφικών επιλογών και η ρουτίνα στη διατροφή, μπορεί να συμβάλλουν στη διαχείριση του βάρους, εκτιμούν οι ερευνητές. Φυσικά ρόλο μπορεί να παίξουν και άλλοι παράγοντες, όπως το κίνητρο που έχει κάποιος για να αδυνατίσει. Ωστόσο η ρουτίνα στο φαγητό ως φαίνεται είναι σημαντική.