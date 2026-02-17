Πόνος στο στήθος μετά τη γυμναστική: Που μπορεί να οφείλεται και πότε να ανησυχήσετε

Αν και είναι συνηθισμένο και σπάνια απειλητικό για τη ζωή, ο πόνος στο στήθος κατά την διάρκεια ή μετά τη γυμναστική εξακολουθεί να αποτελεί αιτία ανησυχίας.

Είτε είστε έμπειρος, είτε μόλις ξεκινήσατε να κάνετε γυμναστική, είναι σημαντικό να παίρνετε στα σοβαρά τον πόνο στο στήθος μετά την άσκηση.

Η αθλητική καρδιολόγος Ταμάνα Σινγκ, MD, αναλύει τις πιθανές αιτίες, γιατί είναι σημαντικό να ενημερώσετε έναν γιατρό σχετικά με αυτό και πότε να αναζητήσετε άμεσα ιατρικά βοήθεια.

«Εάν αισθάνεστε πόνο στο στήθος σας ενώ γυμνάζεστε ή κάνετε κάποιο άθλημα, μην προσπαθήσετε απλώς να τον ξεπεράσετε», τονίζει η Δρ. Σινγκ. «Σταματήστε αμέσως αυτό που κάνετε και ενημερώστε τον προπονητή ή τον γυμναστή σας τι συμβαίνει».

Αν κάνετε γυμναστική μόνοι έξω στην ύπαιθρο ή στο σπίτι, σταματήστε και σημειώστε τα συμπτώματά σας. Εάν ο πόνος επιμένει ή επιδεινώνεται, καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Ακόμα κι αν ο πόνος υποχωρήσει, η Δρ. Σινγκ σας προτρέπει να κλείσετε ραντεβού με έναν γιατρό.

Πιθανές αιτίες

Υπάρχουν πολλοί πιθανοί λόγοι για τους οποίους το στήθος σας θα μπορούσε να πονάει κατά τη διάρκεια ή μετά από μια προπόνηση.

Στην πραγματικότητα, τα άτομα που είναι σωματικά δραστήρια είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν πόνο στο στήθος από τα άτομα που κάνουν καθιστική ζωή, για τον απλό λόγο ότι πιέζουν περισσότερο το καρδιαγγειακό και μυοσκελετικό τους σύστημα.

«Ο πόνος στο στήθος μετά τη γυμναστική δεν αποτελεί συνήθως ένδειξη καρδιακού προβλήματος», σημειώνει η ειδικός. «Αλλά ο μόνος τρόπος για να αποκλειστούν σοβαρές ανησυχίες είναι μέσω ιατρικής αξιολόγησης».

Μυοσκελετικά προβλήματα

Τα αθλήματα μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη φθορά στο σώμα σας και μερικές φορές, την αισθάνεστε στο στήθος σας.

Πιθανές αιτίες μυοσκελετικού πόνου στο στήθος περιλαμβάνουν, για παράδειγμα τους μυικούς σπασμούς. Αυτοί οι ξαφνικοί, αιχμηροί πόνοι είναι συνήθως απλώς ένας σπασμός στο διάφραγμα, την κοιλιά ή έναν από τους μεσοπλεύριους μύες σας (τους μύες ανάμεσα στα πλευρά σας).

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Αν και είναι καλή για την πέψη σας, η έντονη άσκηση μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο γαστρεντερικών προβλημάτων που προκαλούν πόνο στο στήθος. Η χρόνια γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι συχνή στους λάτρεις της γυμναστικής — και συχνά συγχέεται με καρδιακά προβλήματα και εκφράζεται ως «καούρα».

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η τροφή κινείται πιο αργά από το στομάχι σας στα έντερα και ο μυς στο κάτω μέρος του οισοφάγου σας χαλαρώνει. Αυτό επιτρέπει στο οξύ του στομάχου να ανέβει και προκαλεί μια αίσθηση καύσου στο στήθος σας. Οι σπασμοί στους κοιλιακούς σας όταν κάνετε γυμναστική μπορούν να αυξήσουν την πίεση και να επιδεινώσουν αυτό το φαινόμενο.

Άλλα συνηθισμένα πεπτικά προβλήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε πόνο στο στήθος κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση είναι τα συσσωρευμένα αέρια και το φούσκωμα.

Πνευμονικές παθήσεις

Όταν ο πόνος στο στήθος εμφανίζεται κατά τη διάρκεια (ή αμέσως μετά) τη γυμναστική, η πιο συνηθισμένη αιτία είναι ένας σπασμός των μικρών αεραγωγών στους πνεύμονές σας.

Ονομάζεται βρογχόσπασμος που προκαλείται από την άσκηση και είναι συχνά χειρότερος σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους, όπως κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή της εποχής των αλλεργιών, ή όταν ασκείστε σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα.

Επίσης, αν ασκείστε σε εξωτερικό χώρο, η έκθεση στα στοιχεία της φύσης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ιογενών και βακτηριακών πνευμονικών λοιμώξεων. Αυτές οι λοιμώξεις μπορεί μερικές φορές να οδηγήσουν σε πνευμονία.

Σπάνια, αλλά πιο σοβαρά πνευμονικά προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν πόνο στο στήθος με την άσκηση περιλαμβάνουν είναι η «κατάρρευση πνεύμονα» και η πνευμονική εμβολή.

Ψυχική υγεία

Μερικές φορές, παράγοντες ψυχικής υγείας είναι η αιτία πίσω από τον πόνο στο στήθος που προκαλείται από την άσκηση.

«Το να είσαι ανταγωνιστικός και να έχεις κίνητρο είναι υπέροχο, αλλά μπορεί επίσης να συμβάλει σε υψηλά επίπεδα στρες, άγχος, διαταραχές πανικού και κατάθλιψη», σημειώνει η ειδικός.

Αυτές οι παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν απότομη αύξηση του καρδιακού ρυθμού ή της αρτηριακής σας πίεσης — ή ακόμα και υπεραερισμό (γρήγορη, ρηχή αναπνοή).

Διεγερτικά όπως η καφεΐνη, τα οποία βρίσκονται σε πολλά ενεργειακά ποτά και συμπληρώματα πρωτεΐνης, μπορούν να επιδεινώσουν περαιτέρω το πρόβλημα.

Καρδιακά προβλήματα

Η πιο συχνή αιτία πόνου στο στήθος που σχετίζεται με την καρδιά κατά την άσκηση ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία.

Σε αθλητές ηλικίας 35 ετών και άνω, η Δρ. Σινγκ λέει ότι η πιο πιθανή πηγή πόνου στο στήθος είναι η στηθάγχη. Η μειωμένη ροή αίματος στον καρδιακό μυ ως αποτέλεσμα της στεφανιαίας νόσου προκαλεί στηθάγχη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πόνος συνήθως εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της άσκησης και υποχωρεί με την ανάπαυση.

Εάν είστε κάτω των 35 ετών, οι πόνοι στο στήθος κατά τη διάρκεια ή μετά από μια προπόνηση σχετίζονται συχνότερα με συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες , που σημαίνει ότι γεννηθήκατε με το πρόβλημα.

Φυσικά, δεν είναι όλες οι καρδιακές παθήσεις που προκαλούν πόνο στο στήθος συγγενείς ή σχετιζόμενες με την ηλικία. Η μυοκαρδίτιδα, μια φλεγμονή στον καρδιακό μυ, και η περικαρδίτιδα, φλεγμονή της μεμβράνης που περιβάλλει την καρδιά, συχνά προκαλούνται από έναν ιό και μπορούν να επιδεινωθούν από την άσκηση.

Πότε να πάτε στο νοσοκομείο

Μερικές φορές, ο πόνος στο στήθος κατά το τρέξιμο ή την άσκηση αποτελεί ένδειξη σοβαρής ιατρικής κατάστασης. Ζητήστε άμεσα ιατρική παρέμβαση αν εκτός από πόνο στο στήθος έχετε και κάτι από τα παρακάτω:

Ο πόνος ή η πίεση είναι έντονος, σαν να σας σφίγγουν.

Δεν υπάρχει σαφής αιτία για τον πόνο.

Είναι πιο σοβαρό από ό,τι φαίνεται για τον τύπο δραστηριότητας που κάνετε.

Δεν υποχωρεί γρήγορα ή χειροτερεύει με την πάροδο του χρόνου.

Ο πόνος ακτινοβολεί στα χέρια, τους ώμους, τον αυχένα, το σαγόνι ή την πλάτη σας.

Έχετε ζάλη, λιποθυμία.

Συνοδεύεται από ναυτία ή εμετό.

Έχετε δύσπνοια, συριγμό ή τα χείλη και το δέρμα σας γίνονται μπλε.

Η αναπνοή προκαλεί οξύ, διαπεραστικό πόνο.

Έχετε οικογενειακό ιστορικό αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.

«Γνωρίζετε το σώμα σας καλύτερα από τον καθένα», μας υπενθυμίζει η Δρ. Σινγκ. «Αν κάτι σας φαίνεται σοβαρά λάθος, εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Είναι καλύτερο να είστε προσεκτικοί παρά να το μετανιώσετε».

Πηγή: iatropedia.gr