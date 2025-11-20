Πέντε βραβεύσεις για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στα Healthcare Business Awards 2025

Πέντε βραβεία, που αναδεικνύουν το κύρος και την αριστεία του, απέσπασε το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη διοργάνωση των HealthcareBusinessAwards 2025. Οι διακρίσεις αφορούν σεεφαρμογές και πρακτικές, όπως ποιοτικές υπηρεσίες, πρωτοπόρεςτεχνικέςστους τομείς της ασφάλειας και φροντίδας ασθενών, ψηφιακές λύσεις, τεχνητήνοημοσύνη, διασύνδεση με την κοινωνία αλλά και καινοτομία στις εκπαιδευτικές δράσεις.Η απονομή δυο χρυσών και τριών αργυρών βραβείωνστο Νοσοκομείο Παπαγεωργίουαποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της σταθερής παρουσίας και καταξίωσής του στον υγειονομικό χάρτη της χώρας.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στην Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας τη σημασία των βραβείων για την ενίσχυση της ποιότητας και της καινοτομίας στο σύστημα υγείας, καθώς και την ανάγκη στήριξης πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν την πρόοδο και τον κοινωνικό ρόλο των νοσοκομείων.

Οι τιμητικές διακρίσεις

Οι βραβεύσεις του Γ.Ν. Παπαγεωργίου αφορούν στις κατηγορίες «Ασφάλεια και Ποιοτική Φροντίδα Ασθενών», «Καινοτομία ΑΙ και μηχανικής μάθησης στην υγειονομική περίθαλψη», «Ψηφιακή Λύση για την Υγεία», «Διασύνδεση με την κοινωνία – Community Engagement» και «Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για Νοσηλευτές και Συνεργαζόμενους Επαγγελματίες Υγείας».

Ειδικότερα, οι διακρίσεις:

Χρυσό βραβείο για τις«Μηδενικές Λοιμώξεις CLABSI για 18 Μήνες στη Β΄ Νεογνολογική Κλινική – Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών: Πρότυπο Ασφαλούς Φροντίδας»

Χρυσό βραβείο για τη«Διεγχειρητική βελτιστοποίηση της αιμοδυναμικής κατάστασης των ασθενών υψηλού κινδύνου με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης»

Αργυρό βραβείο για το «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Έγκαιρης Ειδοποίησης Έκδοσης Ιστοπαθολογικών Πορισμάτων μέσω SMSΠαπαγεωργίου»

Αργυρό βραβείο για τη διοργάνωση του Δρόμου Υγείας μέσω της πρωτοβουλίας «Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Τρέχει για τη Ζωή: Ένα Μοναδικό Παράδειγμα Κοινωνικής Εμπλοκής

Αργυρό βραβείο για τη λειτουργία του Κλινικού Σταθμού Νοσηλευτικών Δεξιοτήτων, μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία για νοσηλευτές και συνεργαζόμενους επαγγελματίες υγείας

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Μιχάλης Καραβιώτης, «Οι διακρίσεις αυτές επικύρωσαν τη δέσμευσή μας για καινοτομία, εξειδίκευση και αριστεία. Οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά ακόμη περισσότερες είναι οι ευκαιρίες για πρόοδο. Συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας, επενδύοντας σε υπερσύγχρονες υποδομές, κορυφαίες τεχνολογίες και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Συνεχίζουμε να υπηρετούμε με συνέπεια και σεβασμό τον άνθρωπο και την υγεία».