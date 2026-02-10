MENOY

ΥΓΕΙΑ

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση 510 θέσεων σε νοσοκομεία – Ανάμεσά τους και το Παπαγεωργίου

|
THESTIVAL TEAM

Εκδόθηκε η 1Κ/2026 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 510 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου και ώρα 08:00, και λήγει την Παρασκευή 6 Μαρτίου και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Θεσσαλονίκη Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

