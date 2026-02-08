Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το €.1.000.000
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Πραγματοποιήθηκε απόψε, Κυριακή 08/02/2025, η κλήρωση Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ όπου ένας ή περισσότεροι τυχεροί θα μοιραστούν τουλάχιστον €.1.000.000.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 10, 1, 29, 36, 7
Τζόκερ ο αριθμός:10
Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ιράν: Η νομπελίστρια της ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί καταδικάσθηκε σε κάθειρξη έξι ετών
- Νεφέλη Μεγκ κατά Δημήτρη Παπανώτα: Στο σύμπαν του είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι, ο άνδρας ζει και η γυναίκα μπλέκει
- Πορτογαλία: Σαρωτική νίκη του μετριοπαθούς σοσιαλιστή υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές έναντι του υποψηφίου της άκρας δεξιάς