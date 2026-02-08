Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το €.1.000.000

Πραγματοποιήθηκε απόψε, Κυριακή 08/02/2025, η κλήρωση Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ όπου ένας ή περισσότεροι τυχεροί θα μοιραστούν τουλάχιστον €.1.000.000.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 10, 1, 29, 36, 7

Τζόκερ ο αριθμός:10

Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.