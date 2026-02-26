Θεσσαλονίκη: Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην 15η Επαρχιακή Οδό

Εργασίες τοποθέτησης νέων στηθαίων ασφαλείας στην 15η Επαρχιακή Οδό (Λαγκαδάς- Κολχικό- Βόλβη- Ρεντίνα) και επί της οδού Γοργοποτάμου της ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης στη διασταύρωση με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, με ώρα έναρξης στις 8.30 π.μ., ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με τα Τμήματα Τροχαίας Ασπροβάλτας και Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.