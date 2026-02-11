MENOY

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Διακοπή νερού για τρεις ώρες σήμερα σε περιοχή του Λαγκαδά

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Διακοπή της υδροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα σε περιοχή του Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔΕΥΑ Λαγκαδά, η διακοπή νερού θα σημειωθεί από τις 11 έως 14:00 λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης. Η ΔΕΥΑΛ καλεί τους καταναλωτές να αποθηκεύσουν νερό για το διάστημα της διακοπής και υπενθυμίζει:

“Μετά την αποκατάσταση της υδροδότησης, είναι πιθανό να παρουσιαστεί παροδική θολότητα ή αέρας στο δίκτυο. Αφήστε το νερό να τρέξει για λίγα λεπτά”.

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Λαγκαδα:

Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης του Λαγκαδά ότι θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης, λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.

Περιοχή – Οδοί:

Μεγάλου Αλεξάνδρου (νότιο τμήμα)

Κ. Ασίκη

Καλλιπόλεως

Τσακμάνη

Παπαγεωργίου

Τζελίλη

καθώς και όλες οι κάθετες οδοί των παραπάνω

Ώρες διακοπής:

11:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Χρήσιμες οδηγίες προς τους καταναλωτές

Παρακαλούμε φροντίστε να έχετε αποθηκεύσει νερό για τις βασικές σας ανάγκες.

Μετά την αποκατάσταση της υδροδότησης, είναι πιθανό να παρουσιαστεί παροδική θολότητα ή αέρας στο δίκτυο. Αφήστε το νερό να τρέξει για λίγα λεπτά.

Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση και τη συνεργασία.

Θεσσαλονίκη

