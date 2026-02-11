Θεσσαλονίκη: Διακοπή νερού για τρεις ώρες σήμερα σε περιοχή του Λαγκαδά
Διακοπή της υδροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα σε περιοχή του Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔΕΥΑ Λαγκαδά, η διακοπή νερού θα σημειωθεί από τις 11 έως 14:00 λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης. Η ΔΕΥΑΛ καλεί τους καταναλωτές να αποθηκεύσουν νερό για το διάστημα της διακοπής και υπενθυμίζει:
“Μετά την αποκατάσταση της υδροδότησης, είναι πιθανό να παρουσιαστεί παροδική θολότητα ή αέρας στο δίκτυο. Αφήστε το νερό να τρέξει για λίγα λεπτά”.
Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Λαγκαδα:
Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης του Λαγκαδά ότι θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης, λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.
Περιοχή – Οδοί:
Μεγάλου Αλεξάνδρου (νότιο τμήμα)
Κ. Ασίκη
Καλλιπόλεως
Τσακμάνη
Παπαγεωργίου
Τζελίλη
καθώς και όλες οι κάθετες οδοί των παραπάνω
Ώρες διακοπής:
11:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.
Χρήσιμες οδηγίες προς τους καταναλωτές
Παρακαλούμε φροντίστε να έχετε αποθηκεύσει νερό για τις βασικές σας ανάγκες.
Μετά την αποκατάσταση της υδροδότησης, είναι πιθανό να παρουσιαστεί παροδική θολότητα ή αέρας στο δίκτυο. Αφήστε το νερό να τρέξει για λίγα λεπτά.
Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση και τη συνεργασία.